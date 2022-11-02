Уфа, , 07:59 — REGNUM Доктор химических наук, профессор Вадим Захаров возглавил новый университет в Башкирии. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Студенты ИА REGNUM

Сообщается, что в республике путём слияния Башкирского госуниверситета и Уфимского государственного авиационного технического университета был создан новый вуз — Уфимский университет науки и технологий.

Исполняющим обязанности ректора был назначен профессор Вадим Захаров.

Сообщается, что решение об объединении вузов позволило принять участие в программе государственной поддержки стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

«Как участник программы, новый вуз будет ежегодно получать базовую часть гранта в сто млн рублей и специальную его часть. А к 2030 году университет должен войти в число тридцати лучших вузов России», — сообщает пресс-служба.

Читайте также: В Башкирии приняли окончательное решение об объединении двух вузов