Оренбург, , 07:50 — REGNUM В Оренбургской области для работы зимой подготовили 907 единиц техники. Об этом сообщает 2 ноября пресс-служба облправительства.

Метель Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Из них 241 комбинированная дорожная машина, 280 колёсных тракторов с навесным снегоуборочным оборудованием, 108 автогрейдеров и 113 погрузчиков и экскаваторов. Также в работах по содержанию дорог будут задействованы 52 бульдозера, 37 прицепных грейдеров и 76 роторных снегоочистителей.

Всего в регионе насчитывается более 11,6 тыс. километров дорог регионального и межмуниципального значения. Основным подрядчиком по их содержанию является государственное унитарное предприятие «Оренбургремдорстрой».

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