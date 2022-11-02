Москва, , 07:49 — REGNUM Власти России не стали менять порядок выдачи загранпаспортов на фоне проведения в стране частичной мобилизации, заявил замглавы российского МИД Евгений Иванов.

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«Никакие изменения, связанные с проведением частичной мобилизации, в этот порядок не вносились», — приводит слова дипломата РИА Новости.

Иванов уточнил, что все ограничения указаны в перечне, установленном федеральным законом от 15 августа 1996 года «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». По его словам, каких-либо изменений в нормативный акт не вносилось.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября президент России Владимир Путин объявил о завершении частичной мобилизации в стране. Он добавил, что уже 260 тыс. призванных на военную службу российских граждан проходят необходимую подготовку.