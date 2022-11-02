Оха, Сахалинская область, , 07:46 — REGNUM В городе Оха, расположенном на побережье Охотского моря на северной оконечности Сахалина, после проведения масштабной реконструкции местного аэродрома открыли новую взлётно-посадочную полосу. Об этом губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко 2 ноября сообщает в своём телеграм-канале.

Остров Сахалин

По его словам, старая полоса, построенная в 1975 году, уже «много лет находилась в неудовлетворительном состоянии». Длинна новой полосы составляет 1600 метров, что больше старой на 300 метров.

Валерий Лимаренко «Рабочую поездку в Оху начал с участия в торжественном открытии новой взлётно-посадочной полосы местного аэропорта… Теперь он отвечает всем необходимым требованиям».

Лиморенко подчёркивает, что реконструкция аэропорта «по оптимальной схеме» позволила не прерывать работу аэропорта, что могло затянуться на три года. Благодаря использованию специальных плит из бетона высокой прочности стало возможным «не прерывать полёты на внутриобластных и межрегиональных направлениях».

Читайте также: Представитель ОНФ предложила пинком выгнать главу города на Сахалине