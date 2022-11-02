Пекин, 2 ноября, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Китай будет придерживаться стратегии развития, основанной на науке и технологиях, и продолжит укреплять сотрудничество с другими странами с более открытым отношением, заявило 1 ноября Министерство иностранных дел Китая.

Fmprc.gov.cn Чжао Лицзянь

Замечания прозвучали после того, как Национальное бюро статистики Китая опубликовало инновационный индекс Китая, барометр инновационного потенциала страны, который продолжил расти в 2021 году. Данные бюро показали, что индекс, введенный в 2005 году, увеличился на 8% с уровня 2020 года до 264,6 пункта в прошлом году. Общие расходы на НИОКР выросли на 14,6% в годовом исчислении и составили около 2,8 трлн юаней ($390,53 млрд), сохраняя двузначный рост в течение шести лет подряд.

Количество выданных китайских патентов выросло на 26,9% и составило почти 4,47 млн единиц. Данные также показали, что инновационная среда Китая значительно улучшилась, что обеспечивает сильную поддержку продвижению высококачественного развития, заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь. Повышение научно-технической мощи Китая будет продолжать способствовать развитию и прогрессу науки и техники в мире, сказал он.

«Мы всегда поддерживали научно-техническое инновационное сотрудничество с другими странами, разделяя дивиденды развития и занимая четкую позицию против технологической гегемонии и разъединения», — сказал Чжао.

Данные бюро показали, что научно-технические инновации еще больше способствовали экологическому развитию страны. Потребление угля составило 56% от общего потребления энергии, снизившись на 0,9 процентных пункта, в то время как потребление чистой энергии выросло на 1,2 процентных пункта до 25,5%, сообщает информационное агентство Синьхуа.

Показатели индекса подтверждают, что в инновационном развитии Китая наблюдался быстрый прогресс, несмотря на сложную ситуацию внутри страны и за рубежом, сказал статистик бюро Ли Инь, отметив, что это придало мощный импульс экономическому развитию.

Китай будет придерживаться стратегии развития, основанной на науке и технологиях, и продолжит укреплять инновационное сотрудничество с другими странами с более открытым отношением, сказал Чжао. В настоящее время Китай установил отношения научно-технического сотрудничества со 160 странами и регионами и подписал 110 межправительственных соглашений о сотрудничестве.