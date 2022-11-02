Владивосток, , 07:43 — REGNUM Губернатор Приморского края Олег Кожемяко побывал в добровольческом отряде «Тигр» на ночных учебных стрельбах.

Тепловизионные и ночные прицелы и бинокуляры Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Проверили качество приборов ночного видения и тепловизоров, которые сейчас передаём нашим бойцам. Аппаратуру выбирали по рекомендациям опытных инструкторов. Всё работает. Нареканий нет», — написал в своём телеграм-канале Кожемяко.

В комментариях приморцы благодарят губернатора и желают бойцам победы.

Как сообщало ИА REGNUM, мобилизованным для участия в специальной военной операции жителям Нижегородской области предоставляют спецоборудование — тепловизоры, квадрокоптеры и навигаторы.