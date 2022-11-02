Отряду «Тигр» в Приморье передали приборы ночного видения для спецоперации
Владивосток, 2 ноября, 2022, 07:43 — ИА Регнум. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко побывал в добровольческом отряде «Тигр» на ночных учебных стрельбах.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Тепловизионные и ночные прицелы и бинокуляры
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«Проверили качество приборов ночного видения и тепловизоров, которые сейчас передаём нашим бойцам. Аппаратуру выбирали по рекомендациям опытных инструкторов. Всё работает. Нареканий нет», — написал в своём телеграм-канале Кожемяко.
В комментариях приморцы благодарят губернатора и желают бойцам победы.
Как сообщало ИА REGNUM, мобилизованным для участия в специальной военной операции жителям Нижегородской области предоставляют спецоборудование — тепловизоры, квадрокоптеры и навигаторы.