Улан-Удэ, , 07:44 — REGNUM Министр транспорта России Виталий Савельев поддержал расширение перрона улан-удэнского аэропорта «Байкал». Об этом рассказал член Совета Федерации от Бурятии Вячеслав Наговицын, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Аэропорт «Байкал», Улан-Удэ Аэропорт «Байкал»; Улан-Удэ

По поручению главы республики сенатор на открытом диалоге рассказал министру о проблемах воздушных ворот Бурятии, о растущем пассажиропотоке аэропорта и возрастающей роли его как международного мультимодального транспортно-логистического узла.

«Если новая взлётной посадочная полоса у нас построена с огромным потенциалом для развития аэропорта, то перрон стал узким местом, сдерживающим прием большего количества самолётов в удобное для людей время», — отметил Наговицын.

По его словам, министр согласился поддержать республику. Механизмы решения проблемы будут обговариваться с его заместителем Игорем Чаликом.