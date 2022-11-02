Курган, , 07:43 — REGNUM В Курганской области чиновникам, которые отправляются в командировку в ЛНР и ДНР, а также в Запорожскую и Херсонскую области, денежное содержание выплачивается в двойном размере. Об этом говорится в постановлении правительства Курганской области, опубликованном на портале правовой информации.

«Возродим Донбасс!» Александр Погожев © ИА REGNUM

Также лицам, замещающим государственные должности положены за каждый день служебной командировки суточные в размере 8480 рублей.

В целях возмещения дополнительных расходов могут выплачиваться безотчётные суммы.