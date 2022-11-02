Пекин, 2 ноября, 2022, 07:38 — ИА Регнум. Представитель Министерства иностранных дел Китая дезавуировал заявления министра природных ресурсов Австралии о зависимости западных стран от Китая в области редкоземельных элементов, заявив, что мировая экономика не должна политизироваться с целью нарушения глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок, сообщает 1 ноября газета Global Times.

Fmprc.gov.cn Чжао Лицзянь

Министр природных ресурсов Австралии Мадлен Кинг заявила, что для западных стран было бы «несбыточной мечтой» прекратить зависимость от Китая в производстве редкоземельных элементов из-за влияния Китая на мировые рынки, сообщило агентство Bloomberg.

Отвечая на вопрос о замечаниях Кинг на очередной пресс-конференции 1 ноября, пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь сказал, что он обратил внимание на замечания, и Китай всегда считал, что все ключевые страны, обладающие минеральными ресурсами, должны играть конструктивную роль в обеспечении безопасности и стабильности соответствующих промышленных цепочек и цепочек поставок, совместно брать на себя ответственность за глобальные поставки соответствующих полезных ископаемых и обеспечение нормального развития соответствующего экономического и торгового сотрудничества.

«В то же время мировая экономика не должна быть политизирована, инструментализирована или превращена в оружие, что нарушает стабильность глобальной промышленной цепочки и цепочки поставок и влияет на существующую мировую экономическую систему», — сказал Чжао.

Представитель далее заявил, что Китай продолжит активно участвовать в глобальном промышленном разделении и сотрудничестве, а также поддерживать диверсифицированную и стабильную международную экономическую модель и экономические и торговые отношения.