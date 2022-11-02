Горно-Алтайск, , 07:36 — REGNUM В Горно-Алтайске вынесен приговор бывшему министру здравоохранения Республики Алтай Сергею Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчекову по обвинению в совершении коррупционных преступлений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Взятка Ksonline.ru

По данным следствия, в 2020 году подсудимые получили деньги от руководителей пяти компаний за заключение государственных контрактов на поставку медицинских товаров и услуг. Общая сумма взяток превысила 16 млн рублей.

По итогам слушаний, суд признал фигурантов виновными и приговорил их к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 15 млн рублей. Кроме того, им на пять лет запрещено занимать должности в госорганах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республике были осуждены двое предпринимателей из Новосибирска, которые выступали в роли взяткодателей бывшим чиновникам.

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