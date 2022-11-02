Париж, 2 ноября, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Французская газета Le Figaro опубликовала статью, посвященную заявлению России о причастности ВМС Британии к взрывам на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Читатели издания оставили свои комментарии под этой публикацией.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

Некоторые пользователи согласились с выводами российских властей.

«Британцы имеют технические возможности (для таких операций). Все же это ужасный шаг, за который они заплатят дорого», — написал Gentilhomme Vieille Canaille94.

«Кто был заинтересован в этом взрыве? Точно не русские», — отметил frantran.

Читатель по имени comynnes выразил удивление по поводу того, в России «еще кто-то может в чем-то сомневаться, выдвигая такие обвинения». Часть пользователей допустила участие не только Лондона, но и Вашингтона в совершенных диверсиях.

Так читательница по имени Esmeralda напомнила про слова американского президента Джо Байдена, предупредившего о том, что «Северный поток» может «перестать работать».

«Неловкое молчание датских и других следователей подтверждает это… Задайте вопрос: кто заинтересован в этом преступлении? Ответ очевиден — англосаксы!» — добавил Mayec.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября президент России Владимир Путин заявил, что разрушение газопроводов «Северный поток» является очевидным терактом.