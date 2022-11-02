Курган, , 07:34 — REGNUM В Кургане выясняются обстоятельства схода железнодорожной платформы с контейнером. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

На месте аварии Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

Инцидент произошёл в ночь на 2 ноября в парке «К» станции Курган при разборке грузового поезда. В ходе отцепки 12 вагонов произошёл сход колёсной пары платформы с контейнером бытовых вещей. Опрокидывания не было.

Названа предварительная причина схода — это недостаточность тормозного эффекта.

«Пострадавших и задержек в движении поездов нет, объекты инфраструктуры не повреждены», — говорится в официальном заявлении надзорного ведомства.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Курганская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Курганской области женщину сбил пассажирский поезд.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курганской области женщину сбил пассажирский поезд