Екатеринбург, , 07:32 — REGNUM В Екатеринбурге пассажиры рейса в Хургаду вылетели с опозданием почти на восемь часов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Самолет авиакомпании «Россия» Rossiya-airlines.com

Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку. Установлено, что лайнер Boeing-737 рейсом FV-5571 должен был вылететь 1 ноября в 22:45 по местному времени. Но фактически это произошло 2 ноября в 06:32.

По предварительным данным, причиной задержки стала техническая неисправность воздушного судна. Всего на рейс были зарегистрированы 185 пассажиров, в том числе 53 несовершеннолетних.