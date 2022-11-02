Чебоксары, 2 ноября, 2022, 07:26 — ИА Регнум. Минприроды Чувашии через официальный сайт публично обратилось к столичной администрации в связи с состоянием сооружений на Чебоксарском заливе. В ведомстве с наступлением первых заморозков напоминают о ежегодном массовом море рыбы зимой из-за дефицита кислорода и предлагают варианты решения проблемы, при этом фактически открестившись от собственной ответственности, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Наталия Николаева ИА REGNUM На Чебоксарском заливе

На сайте опубликован материал под заголовком «Минприроды Чувашии разъясняет администрации города Чебоксары». Речь идёт о массовой гибели рыбы, которая происходит ежегодно зимой в Чебоксарском заливе. В частности, в 2022 году это вызвало большой общественный резонанс.

«Проверка показала, что количество объёма кислорода в воде критически мало для выживания рыбы. На поверхности не было обнаружено разлива ГСМ, посторонние запахи также отсутствовали. Вода чистая, прозрачная. Снижение количества кислорода в воде происходит, в том числе и по причине спуска воды из залива на зиму для ремонтных работ на ГТС», — говорится в сообщении минприроды Чувашии.

В ведомстве ссылаются также на заявление главы администрации Чебоксар Дениса Спирина, подтвердившего, что в «осенне-зимний период воду спускаем до отметки в 0,7-1 метр», что «достаточно для проведения работ по консервации насосов, электрических кабелей, ремонта оборудования».

«При неизбежном спуске воды из залива на зиму для ремонтных работ на ГТС рыба малоценных видов от случайно попавшей туда икры (вода в залив закачивается из Волги) регулярно гибнет от замора. Таким образом, сложилась следующая ситуация: спуск воды для ремонта ГТС и сохранение рыбы несовместимы», — поясняют в министерстве природных ресурсов.

В министерстве настаивают на капремонте гидротехнического сооружения Чебоксарского залива, однако данное решение должна принимать мэрия, которая является его собственником. В частности, капремонт можно провести за счёт средств бюджетов всех уровней: в ведомстве напоминают, что для выделения денег по линии Росводресурсов нужен пакет «обосновывающих материалов».

Также предлагается подготовить заявку на получение федеральных субвенций для расчистки Чебоксарского залива от иловых отложений. В случае положительного решения средства можно будет получить только в 2024 году, так как субвенции на 2023 год уже распределены.

Глава минприроды Чувашии Эмир Бедертдинов подчёркивает, что позиция ведомства «не противоречит позиции администрации города Чебоксары и в качестве координатора прилагает усилия к разрешению коллизии».

Напомним, что в январе 2022 года из-за дефицита кислорода начала массово гибнуть рыба в акватории Чебоксарского залива, что вызвало общественное негодование и возмущение. Выяснилось, что данная проблема не решается на протяжении многих лет.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее минприроды заявляло о семи фактов замора рыбы в водных объектах Чувашии в 2022 году, из них в четырёх случаях причиной стало превышение нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в воде.