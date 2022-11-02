Сеул, , 07:25 — REGNUM Три ракеты класса «воздух-земля» запустили южнокорейские ВВС в международные воды в качестве ответа на ракетные пуски КНДР. Об этом 2 ноября сообщает Объединенный комитет начальников штабов.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Ракеты были запущены с самолётов F-15K и KF-16 в международные воды в Японском море к северу от разграничительной линии (NLL) с КНДР. При этом южнокорейские ВВС произвели запуск по точкам на том же расстоянии от NLL, что и соседняя Северная Корея, но к северу от линии.

Как пояснили в Объединенном комитете начальников штабов, ракетные пуски призваны показать решимость Южной Кореи отреагировать на любую провокацию, включая запуск баллистических ракет средней и малой дальности. Кроме того, военные указали на свою способность и готовность нанести точный удар по противнику.

Ранее ИА REGNUM сообщало о запуске Северной Кореей десяти ракет различных типов в сторону Японского и Жёлтого морей. При этом одна из ракет упала в международных водах, на 26 км южнее NLL. Ракета летела в направлении острова Уллындо и упала в 167 километров от него, вблизи территориальных вод Южной Кореи, в 57 километрах от расположенного на побережье города Сокчхо.

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