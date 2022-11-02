Канберра, 2 ноября, 2022, 07:25 — ИА Регнум. Резервный банк Австралии начал консультации с правительством страны по вопросу замены изображения бывшей королевы Великобритании Елизаветы II на портрет короля Карла III на купюре достоинством 5 австралийских долларов. Об этом рассказал глава правления финансового учреждения Фили Лоуи в ходе пресс-конференции.

(сс) williamnyk Австралийские доллары

Он напомнил, что портреты монархов печатают на австралийских банкнотах с 1923 года.

«Учитывая эту традицию, RBA проводит консультации с правительством Австралии, чтобы выяснить, должна ли новая банкнота номиналом 5 австралийских долларов содержать портрет короля Карла III», — уточнил Лоуи.

Ранее резервный банк Австралии заявлял, что на новых банкнотах будет изображения Карла III вместо ушедшей из жизни Елизаветы II. Тогда говорилось, что новые купюры будут постепенно вводиться в обращение в стране. Тем не менее правительство Австралии оценило идею скептически. Австралийские власти заявили, что пока надобности в изменении дизайна банкнот национальной валюты нет.