Ташлинский район, Оренбургская область, 2 ноября, 2022, 07:24 — ИА Регнум. В Оренбургской области все трассы снова открыты для проезда. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.

Наталия Николаева ИА REGNUM Метель

Всего на дорогах работало 166 машин. Техника расчищала трассы от снега и наледи.

Ранее, днём 1 ноября, некоторые участки в Ташлинском районе были закрыты для проезда. Причиной стала ограниченная видимость, вызванная сильной метелью.