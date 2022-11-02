Омск, , 07:23 — REGNUM Все мероприятия в рамках частичной мобилизации в Омской области завершены. Об этом рассказал губернатор Александр Бурков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Частичная мобилизация в Таре Омской области Оmskportal.ru

Ранее по поручению министра обороны России Сергея Шойгу Генштаб ВС направил командующим военных округов и Северным флотом указания до 1 ноября доложить о завершении мероприятий по частичной мобилизации.

«Это значит, что в дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных сил России будет организована только за счёт приёма добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту», — написал в своём телеграм-канале глава региона.