Токио, , 07:17 — REGNUM На счету управляющей структуры Национального пенсионного фонда Японии к настоящему моменту скопилось около 260 млрд иен ($1,8 млрд) невыплаченной части пенсий более 1,1 млн бывших работников японских частных компаний. Об этом по итогам собственного расследования 2 ноября сообщает газета Yomiuri.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным издания, с 2017 финансового года сумма этих накоплений возросла в полтора раза.

Согласно пенсионному законодательству, частные компании регулярно выделяют средства, которые в дальнейшем должны суммироваться с государственными пенсиями их работников. Многие из них при увольнении или переходе на другую работу не оформляют эти средства должным образом, в связи с чем они автоматически переводятся на счёт Национального пенсионного фонда, где за их хранение взимаются комиссионные.

Национальный пенсионный фонд каждый год уведомляет потенциальных владельцев этих средств о необходимости оформить причитающиеся им деньги. Издание отмечает, что на это отзывается крайне незначительное число граждан.

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