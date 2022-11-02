Курумканский район, Бурятия, 2 ноября, 2022, 07:15 — ИА Регнум. В Бурятии 2 ноября около 7 часов утра по местному времени произошло землетрясение магнитудой 3,9. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Zeml.info Землетрясение

Энергетический класс сейсмособытия составил 11.0. Его эпицентр располагался на территории Курумканского района, в 4 км от посёлка Майский и в 45 км от районного центра — села Курумкан.

По предварительной информации Главного управления МЧС России, толчки местными жителями не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.