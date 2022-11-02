Оттава, 2 ноября, 2022, 07:12 — ИА Регнум. Беженец с территории б. УССР Фуад Вехбе рассказал о сложностях с поиском работы из-за статуса временного резидента в Канаде. Об этом 1 ноября рассказал в своём сюжете телеканал CBC.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Канады

Мужчина рассказал, что на родине он был владельцем двух стоматологических клиник и у него был довольно неплохой доход. При этом у самого Вехбе есть научная степень в сфере сетевой инженерии. Однако около пяти месяцев назад он принял решение уехать в Канаду вместе с супругой, двумя детьми и другом семьи. В настоящее время Вехбе работает водителем такси, но отмечает, что работа не позволяет ему обеспечивать семью в полной мере.

Как пояснил Вехбе, всякий раз, когда он сообщает работодателям о том, что разрешение на работу у него есть, но чёткого статуса беженца нет, то на его запрос попросту не отвечают. Сейчас у мужчины и его семьи статус временного резидента в Канаде, которые не позволяет найти работу, которая бы достойно оплачивалась.

«Мы арендуем жилье, у нас ничего нет, мы только знаем, что находимся в безопасном месте, вот и все, если нам нужно что-то купить, мы должны подумать об этом», — пояснил Вехбе.

По данным телеканала CBC, в Канаду с начала российской спецоперации прибыли более ста тысяч человек с территории б. УССР. Начиная с марта правительство выдаёт беженцам экстренное разрешение на приезд в страну. При этом у проживающих в Канаде вынужденных переселенцев нет статуса беженца, они могут жить в стране в течение трёх лет в качестве временных резидентов. Такой статус даёт право на минимальную помощь от властей, но при этом накладывает множество ограничений на получателя.