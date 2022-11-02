Токио, , 07:10 — REGNUM Одна из крупнейших японских генерирующих компаний TEPCO предложила повысить стоимость электроэнергии для жителей страны, передает телеканал NHK.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Свое предложение корпорация обосновывает ростом стоимости энергоносителей на мировом рынке, а также ослаблением курса японской иены. В TEPCO отмечают, что эти факторы привели к убыткам для самой корпорации. В частности, за прошедшие шесть месяцев компания потеряла 143,3 млрд иен (около $968 млн).

В связи с этим TEPCO уже готовит соответствующий план, который затем представит правительству Японии на рассмотрение. Телеканал отмечает, что все крупнейшие генерирующие компании Японии уже повысили стоимость электроэнергии до предела, установленного японским правительством.

Как сообщало ИА REGNUM, банк Японии в октябре 2022 года использовал около 6,35 трлн иен (около 42,8 $млрд) на валютные интервенции для поддержки курса национальной валюты. Отмечалось, что задействованная в октябре сумма является рекордной для страны. В сентябре 2022 года банк Японии для этих целей задействовал 2,8 трлн иен (около $18,9 млрд).

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