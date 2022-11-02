Владивосток, , 07:08 — REGNUM В Приморском крае обсуждается инициатива введение льготных условий при поступлении в вузы участников спецоперации.

В зоне проведения СВО Министерство обороны Российской Федерации

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«С таким предложением на приёме граждан обратилась профессор, преподаватель ДВФУ Людмила Васильева. Инициативу обсудили вместе с председателем Совета ректоров вузов края Валентином Шуматовым. Приморские университеты и институты готовы организовать для военнослужащих подготовительные курсы для поступления, упрощенную процедуру экзаменов, бесплатное обучение и бесплатное проживание в общежитиях. Будем выходить на правительство РФ с просьбой поддержать такие меры. Уверен, это будет хорошей поддержкой для наших защитников в будущем», — написал в своём телеграм-канале губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о выплате военных пенсий при мобилизации внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким и Ярославом Ниловым.