Якутск, 2 ноября 2022, 07:08 — REGNUM Супруга командира добровольческого отряда «Боотур» Александра Колесова назвала мужа героем. Она встречала его и других военнослужащих, которые вернулись в республику после участия в спецоперации в защиту Донбасса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября в оперштабе региона.
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Она призналась, что, конечно, тревожилась и беспокоилась, но молилась и верила, что супруг вернётся живым и здоровым.
Как сообщало ИА REGNUM, добровольческий отряд «Боотур» вернулся в Якутию не в полном составе. Во время участия в спецоперации в защиту Донбасса погибли восемь жителей республики.