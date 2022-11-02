Якутск, 2 ноября, 2022, 07:08 — ИА Регнум. Супруга командира добровольческого отряда «Боотур» Александра Колесова назвала мужа героем. Она встречала его и других военнослужащих, которые вернулись в республику после участия в спецоперации в защиту Донбасса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября в оперштабе региона.

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«Мужчины у нас всегда были защитниками Отечества, нашей Родины. Он для нас — герой!» — отметила жена Александра Колесова.

Она призналась, что, конечно, тревожилась и беспокоилась, но молилась и верила, что супруг вернётся живым и здоровым.

Как сообщало ИА REGNUM, добровольческий отряд «Боотур» вернулся в Якутию не в полном составе. Во время участия в спецоперации в защиту Донбасса погибли восемь жителей республики.