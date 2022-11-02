Тегеран, 2 ноября, 2022, 08:04 — ИА Регнум. 1 ноября заместитель премьер-министра Казахстана заявил о достижении соглашения по созданию совместной компании с Ираном для оказания содействия двусторонней торговле. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Серик Жумангарин сделал такой комментарий в кулуарах своего визита в министерство сельскохозяйственного джихада Ирана, заявив: «В настоящее время ирано-казахстанские отношения выросли до стратегического уровня».

Он отметил, что было проведено несколько встреч по вопросам двусторонней торговли на президентском, министерском и управленческом уровнях.

Заместитель премьер-министра Казахстана далее подчеркнул: «Эти заседания должны привести к активизации наших торгово-экономических связей. Сегодня мы обменялись мнениями об увеличении объема нашей торговли до 3 миллиардов долларов, по крайней мере, один миллиард долларов из которых будет направлен на сельскохозяйственную продукцию».

Жумангарин также сообщил, что Казахстан готов экспортировать ячмень и пшеницу в Иран, а также импортировать цитрусовые, стеблевые растения, финики, фисташки и хурму.