Владивосток, 2 ноября, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Часть Владивостока 2 ноября по-прежнему отстаётся без света — 1 ноября в 21:26 на территории подстанции АО «ДРСК» по улице Иртышская, 16 произошло короткое замыкание. В результате были повреждены 16 кабельных линий. Специалисты всю ночь работали над устранением аварии. Работы по ликвидации аварийной ситуации планируется завершить 2 ноября, сообщили в городской мэрии. Депутат Госдумы Роза Чемерис («Новые люди») считает, что коммунальные проблемы в столице Приморья — закономерность.

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С вечера 1 ноября несколько районов Владивостока остались без электроснабжения. В мэрии просят «отнестись с пониманием».

«Если бы такое случилось впервые. Я живу в Приморье 14 лет. В последние лет 5 здесь жизнь вопреки. И это не про политическую ситуацию (с этим ещё хуже). Наводнения, ледяные дожди, обильные снегопады испытывают жителей края на прочность. Но знаете, природные катаклизмы тут не в новинку. И с ними раньше (удивительно!) справлялись. Сейчас же у приморцев — дежавю конца двухтысячных (период войны губернатора Наздратенко с Чубайсом): перебои со светом, водоснабжением, периодические горы мусора, в тёплые месяцы года рискующие воскресить такие канувшие в лету понятия, как холера и прочее.

Но в СМИ вам говорят — всё хорошо. Всё отлично работают. Не верите? Посмотрите соцсети мэра и губернатора и не смейте критиковать. Все, кто говорит обратное — враги. Засланные кем-то из предыдущих губернаторов, разумеется. Но я всё же верю в хорошее. В то, что однажды здесь будут работать те, кому не всё равно. Кому неважно, что пишут соцсети и блогеры. Кто не пиарится на пустоте. Кто не тратит все силы на аппаратные войны (с выдуманными причинами) вместо ежедневной работы. Верьте и вы. Иначе в Приморье сейчас никак», — написала в своём телеграм-канале депутат Госдумы.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября пожар на подстанции прервал подачу энергоснабжения жильцам крупного района города Владивостока в Приморском крае.