Тегеран, , 08:08 — REGNUM 1 ноября президент Ирана Ибрагим Раиси на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что поддержание мира, стабильности и спокойствия в Кавказском регионе имеет важное значение для Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ибрагим Раиси Официальное интернет-представительство президента России

Встреча состоялась в присутствии президента Ибрагима Раиси и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также некоторых других высокопоставленных чиновников из обеих стран.

Говоря о растущих отношениях между Ираном и Арменией, Раиси заявил: «Учитывая различные возможности, имеющиеся у двух стран, важно, чтобы обе стороны делали все возможное для повышения уровня отношений и расширения сотрудничества».

Назвав сферу энергетики одной из доступных сфер и возможностей для повышения уровня связей между Ираном и Арменией, он подчеркнул, что Исламская Республика Иран готова расширять сотрудничество в других экономических и коммерческих областях, в том числе в области увеличения экспорта технических и инжиниринговых услуг.

В другом месте своего выступления иранский президент отметил, что Кавказский регион является частью цивилизации, истории и культуры Ирана, сообщив, что поддержание мира, стабильности и спокойствия в этом регионе имеет важное значение для Исламской Республики Иран.

Премьер-министр Армении, возглавляющий высокопоставленную политическую и экономическую делегацию, прибыл в Иран по официальному приглашению президента Ибрагима Раиси, представив отчет о трехсторонней встрече со своими азербайджанскими и российскими коллегами в Сочи, а также о последних событиях в Закавказье.