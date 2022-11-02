Тегеран, , 08:03 — REGNUM 1 ноября первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер призвал к необходимости укрепления сотрудничества между странами — членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) для создания передовой модели долгосрочного сближения. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

ШОС Mil.ru

Вице-президент выступил с речью во время онлайн-встречи премьер-министров стран — членов ШОС.

В ходе переговоров он призвал к созданию совместного финансового механизма, а также инструмента обеспечения энергетической безопасности и интегрированного управления транзитными коридорами.

Мохбер упомянул о шагах, предпринятых Ираном для разработки проекта Международного коридора Север-Юг (INSTC), который облегчит торговый доступ стран Южной и Восточной Азии к Кавказу, России, Черному морю и Европе.

Он отметил, что все члены ШОС должны внести свой вклад в реализацию этого стратегического коридора.