Тегеран, , 08:08 — REGNUM Министр промышленности, шахт и торговли Ирана Реза Фатеми Амин получил второй шанс, чтобы остаться во главе одного из наиболее экономически важных министерств страны. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Это второй случай, когда Фатеми Амин получает желтую карточку от иранского парламента за 400 дней своего пребывания на данном посту.

Иранские законодатели расспросили министра о его деятельности в области автомобилестроения и сталелитейной промышленности, а также о борьбе с коррупцией и невыполнении своих обещаний в этих областях.

Похоже, что объяснения, предоставленные министром промышленности, вызвали удовлетворение иранских членов парламента, поскольку подавляющее большинство из них решило дать ему еще один шанс и проголосовало за то, чтобы он остался на этом посту.

В общей сложности 84 законодателя проголосовали за импичмент, при этом 182 проголосовали против него при шести воздержавшихся.