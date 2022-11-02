Тегеран, , 08:14 — REGNUM 1 ноября посол Финляндии в Иране Кари Кахилуото на встрече с главой Регионального центра Базельской и Стокгольмской конвенций Мехди Хадемом Самени призвал к обмену техническими знаниями и использованию совместных усилий и опыта в целях укрепления сотрудничества в области охраны окружающей среды. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран

По данным министерства окружающей среды Ирана, встреча состоялась в Региональном центре Базельской и Стокгольмской конвенций в Тегеране. В ходе переговоров оба официальных лица обсудили области совместного экологического сотрудничества и развития.

Выразив обеспокоенность по поводу существующих санкций в отношении Ирана, посол Финляндии в Иране призвал к обмену техническими знаниями и использованию совместного опыта для укрепления сотрудничества в области охраны окружающей среды.

Обе стороны на встрече договорились продолжить обмен соответствующей информацией и совместными планами путем проведения видеоконференций.

Было также решено, что в соответствии с экологическими возможностями двух стран сотрудничество в области охраны окружающей среды будет расширено.

Базельскую и Стокгольмскую конвенции можно рассматривать как наиболее важный международный договор в области надлежащего обращения с опасными отходами и химическими веществами. Соглашения направлены на контроль за трансграничной передачей опасных отходов и других видов отходов, а также улучшение их экологического регулирования.

Иран присоединился к Стокгольмской конвенции в 2004 году, подписавшие ее стороны договорились запретить использование 9 химических веществ, ограничить использование ДДТ (дихлордифенилтрихлорэтана) для борьбы с малярией и сократить нежелательное производство диоксинов. На сегодняшний день 185 стран являются членами этой конвенции с ее юридическим одобрением.