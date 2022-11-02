Тегеран, , 08:17 — REGNUM 1 ноября министр дорожного и городского развития Ирана подтвердил полную готовность иранских компаний к развитию перевозок между Исламской Республикой и Арменией, а также созданию нового транзитного коридора между Арменией и Персидским заливом через деревню Нордуз в Восточном Азербайджане. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Мегри. Граница Армении и Ирана unbdaveable

Ростам Касеми сделал эти замечания на встрече с министром территориального управления и инфраструктур Армении Гнелом Саносяном.

«Обе стороны решили совместно сотрудничать в строительстве туннелей, дорог и зданий. Основываясь на соглашении между двумя странами, они также решили завершить строительство коридора Север-Юг от Нордуза до Варзекана и Тебриза», — отметил он.

В связи с тем, что Иран имеет хороший опыт в области жилищного строительства, иранские строительные компании выразили готовность оказать содействие Армении в данном вопросе.