Красноярск, , 06:53 — REGNUM В Красноярском крае в текущем году было выявлено уже шесть случаев заболевания эхинококкозом, в том числе у одного ребёнка. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Рука руку моет

Он отметил, что показатель заболеваемости не превышает среднемноголетние значения — в крае ежегодно регистрируются единичные случаи заболевания.

«В этом году диагноз эхинококкоз был установлен жителям Красноярска, Канска, Каратузского, Партизанского, Ужурского районов», — уточнил главный санитарный врач Красноярского края в своём телеграм-канале.

Напомним, что эхинококкоз — паразитарное заболевание. Возбудитель попадает в организм через грязные руки при контакте с почвой, домашними и дикими животными или употреблении немытых овощей.