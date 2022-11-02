Калама, , 06:51 — REGNUM В Чили в ночь на 2 ноября произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Чили (сс) Evelyn Proimos

Подземные толчки были зафиксированы в 23:37 по местному времени 1 ноября (05:37 мск 2 ноября). Их эпицентр располагался в 29 километрах к северо-востоку от города Каламы (143 тыс. жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 82 километра.

О пострадавших или разрушениях информации не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, у побережья Италии произошло землетрясение магнитудой 5,1.

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