Тегеран, , 08:23 — REGNUM 1 ноября заместитель премьер-министра Казахстана и министр торговой интеграции Серик Жумангарин обозначил цель повышения стоимости ежегодных торговых обменов с Ираном до 3 миллиардов долларов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

Заместитель премьер-министра Казахстана и министр торговой интеграции во время визита в порт Шахид Раджаи в Бандар-Аббасе (Иран) сообщил журналистам, что его страна построит коммерческий терминал в иранском порту.

Он также заявил, что Казахстан является крупнейшей страной в мире, которая не имеет доступа к международным водам, а Бандар-Аббас является лучшим экспортным маршрутом в другие страны через Персидский и Оманский заливы.

Жумангарин отметил, что его страна также построила порт в Китае, и часть товарообмена с Ираном будет осуществляться из этого порта.

Напомним, что 1 ноября заместитель премьер-министра и министр торговой интеграции прибыл в Бандар-Аббас во главе делегации казахстанских правительственных чиновников и бизнесменов.