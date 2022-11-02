Тегеран, , 08:25 — REGNUM Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Иран — это возможность для обеих сторон укрепить взаимные стратегические отношения больше, чем когда-либо. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 1 ноября.

Никол Пашинян Primeminister.am

Премьер-министр Армении во главе высокопоставленной политической и экономической делегации прибыл в Иран по официальному приглашению президента Ибрагима Раиси. Обе стороны проведут переговоры, а затем высокопоставленные делегации обсудят пути расширения сотрудничества. Ожидается, что Армения и Иран подпишут ряд документов и меморандумов о взаимопонимании в различных областях, представляющих взаимный интерес.

Заместитель главы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди сообщил агентству IRNA, что премьер-министр Армении был приглашен посетить исламскую страну для проведения двусторонних переговоров с президентом Ирана. Он также заявил, что Армения считается одной из ключевых стран Кавказского региона с точки зрения геополитических вопросов.

«Исламская Республика приветствует визиты официальных лиц других стран в Иран, рассматривая эти поездки как шаг к улучшению связей», — подчеркнул иранский чиновник.