Якутск, 2 ноября, 2022, 06:53 — ИА Регнум. В Якутии отменили мобилизацию 63 человек, так как выяснилось, что их призвали ошибочно. В том числе 60 мужчин не должны были отправлять на спецоперацию в защиту Донбасса в связи с состоянием их здоровья, сообщила на брифинге уполномоченный по правам человека в республике Сардана Гурьева.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

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Она также рассказала, что были случаи незаконного призыва студентов очного отделения на военную службу. В том числе обучающихся мобилизовали из Алдана и Сунтарского района.

По инициативе уполномоченного военно-врачебная комиссия работала на призывном пункте Якутска, там выявили 27 человек, непригодных к военной службе по состоянию здоровья.

«С момента начала мобилизационной кампании в адрес правозащитного института республики поступило более 550 обращений. Если ранее львиная доля вопросов касалась темы ошибочной мобилизации, то сейчас большинство обращений связаны с мерами социальной поддержки семей мобилизованных», — также отметила Сардана Гурьева.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в Якутск вернулся студент техникума, которого по ошибке призвали для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса. Не подлежащего частичной мобилизации молодого человека отправляли на учения во Владивосток.