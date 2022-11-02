Тегеран, 2 ноября, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Пресс-секретарь генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик уклонился от ответа на вопросы журналиста о двойных стандартах Совета Безопасности ООН в отношении Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Корреспондент IRNA поставил под сомнение отношение СБ ООН к Исламской Республике на брифинге для прессы, проведенном представителем ООН в Нью-Йорке, при этом Дюжаррик заявил, что он не может говорить от имени Совета Безопасности ООН.

Корреспондент ИРНА спросил: «Соединенные Штаты планируют провести неофициальную встречу в рамках СБ ООН по Ирану, в то время как иранские разведывательные структуры придерживаются мнения, что США являются первой страной, вовлеченной в недавние беспорядки в Иране. Исламская Республика Иран заявляет, что США и их союзники постоянно злоупотребляли ООН для реализации своей политической повестки дня, даже ценой нарушения правил и Устава ООН. Какова реакция генерального секретаря ООН на двойные стандарты Соединенных Штатов? Почему СБ ООН не осуждает террористическую атаку на святыню Шах-Чераг в Ширазе?«

Однако представитель ООН отказался отвечать на вопросы, посоветовав корреспонденту обратиться в Совет Безопасности.

Дюжаррик отметил, что позиция генерального секретаря ООН в отношении террористической атаки на Шах Чераг была очень четкой, твердой и оперативной, при этом государства-члены Организации Объединенных Наций следуют уставу и вольны говорить все, что они хотят.

Далее Дюжаррик сообщил, что Организация Объединенных Наций занимает совершенно очевидную позицию в отношении событий в Иране.