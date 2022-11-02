Тегеран, , 08:42 — REGNUM 1 ноября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан объявил, что некоторые враги пытались в последние недели злоупотребить событиями в Иране, чтобы создать нестабильность в стране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хосейн Амир Абдоллахиан En.mfa.ir

«Враги предприняли усилия, чтобы подготовить почву для террористической атаки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — заявил Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Иранский дипломат передал соболезнования нации и правительству Турции в связи с недавним терактом в этой стране, который привел к гибели и ранениям турецких граждан.

Министр иностранных дел Ирана также поздравил Турцию с Днем республики, который прошёл 29 октября.

Со своей стороны, министр иностранных дел Турции заявил, что его страна поддерживала и будет поддерживать Иран в борьбе с терроризмом.

«Анкара и Тегеран — две братские страны, которые поддерживали друг друга в хорошие и плохие дни», — отметил Чавушоглу.

Он также приветствовал процесс переговоров между Ираном и Азербайджаном.