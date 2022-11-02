Сидней, Австралия, 2 ноября, 2022, 06:44 — ИА Регнум. Пять львов сумели выбраться из своего вольера в зоопарке «Таронга» в австралийском городе Сидней, сообщает сайт Nine News.

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Несмотря на то, что животные продолжали находиться в зоне, отделенной двухметровым забором от остальной части зоопарка, персонал учреждения объявил тревогу и призвал посетителей покинуть опасное место.

Работники зоопарка смогли усыпить одного из беглецов — львенка, которого унесли в вольер после начала действия снотворного. Остальные львы вернулись в загон по собственной воле. В ходе происшествия никто из людей или животных не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября в Этнографическом музее города Улан-Удэ из вольера сбежал тигр по кличке Ермак. Хищник был пойман, усыплен и возвращен обратно.