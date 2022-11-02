Ульяновск, 2 ноября, 2022, 06:44 — ИА Регнум. В Ульяновской области в ходе обследования семей мобилизованных граждан «примерно у половины» выявлены проблемы с получением материальной, психологической помощи и медицинских услуг. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам обсуждения сопровождения семей мобилизованных жителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

На особом контроле остаётся работа института кураторов с семьями мобилизованных граждан. Первые выезды кураторов из состава правительства состоялись 27 — 29 октября. Высокопоставленные чиновники побывали в закреплённых за ними районами. По словам премьер-министра Владимира Разумкова, собран «практически полный» перечень вопросов и проблем по семьям мобилизованных, адресная работа продолжается.

В районах создаются штабы по организации системы социальной поддержки, которыми руководят главы муниципальных образований. Такие штабы сформированы и начали работу в Новоспасском и Радищевском районах.

Министр семейной политики и социального благополучия Анна Тверскова добавила, что по итогам обследования семей мобилизованных «примерно у половины выявлены проблемы с получением материальной, психологической помощи и медицинских услуг»:

«[По данным фактам] проводится работа. 124 членам семей мобилизованных уже оформлена адресная материальная помощь», — доложила министр, отметив, что социальные работники продолжают обследовать семьи.

Напомним, что губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил социальному блоку «минимизировать бюрократию» при оформлении и перечислении единовременных выплат семьям мобилизованных граждан — речь идёт о сумме в 20 тыс. рублей детям и беременным жёнам. Русских дал неделю на исполнение своего указа.

Отметим, что в Ульяновской области для мобилизованных в Вооружённые силы России и членов их семей оказывается адресная финансовая помощь, действует бесплатный проезд для детей в муниципальном транспорте, организовано бесплатное питание в школах, отменена плата за детсад и трёх налогов (на транспорт, имущество и землю).

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области продолжается формирование гуманитарной помощи жителям Донбасса и военнослужащим в зоне проведения спецоперации. При этом гуманитарные грузы формируются не только по инициативе органов власти, но и активных жителей. Ранее сестры одного из сельских монастырей собрали помощь для военнослужащих, которые находятся в зоне проведения СВО — в частности, бритвенные станки, термобельё, лекарства, продукты питания.

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