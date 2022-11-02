Барабинск, Новосибирская область, 2 ноября, 2022, 06:41 — ИА Регнум. Мастерицы из новосибирского Барабинска связали для мобилизованных носки, шарфы и варежки. Тёплые вещи бойцам передал депутат Законодательного собрания региона Виталий Новосёлов («Единая Россия»).

Денис Абрамов ИА REGNUM Тёплые носки для солдат

Он рассказал, что творческое объединение старшего поколения «Ностальгия» еженедельно собирается в Центре культуры и досуга, чтобы связать участникам спецоперации тёплые вещи. Рукодельницы уверены, что их подарки придутся по душе.

Депутат также отметил, что для военнослужащих были закуплены все необходимые наборы.

Новосёлов побывал в военной части в Академгородке и на Шиловском полигоне. Он передал землякам посылки с тёплыми вещами, связанными женщинами Барабинска. Туда же положили перчатки, тонкие носки, дезинфицирующие спреи для рук и ног, обеззараживающие комплекты для обработки ран.

Отметим, что по словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в рамках частичной мобилизации (с 21 сентября по 29 октября) в ряды Вооружённых сил России призваны 300 тысяч человек.

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