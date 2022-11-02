Вашингтон, , 06:39 — REGNUM Американский президент Джо Байден вновь оговорился и заявил, что занял должность главы государства «этим летом». Соответствующее заявление он сделал в ходе митинга в штате Флорида.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я проезжал заправку по дороге: бензин $3,25, а был $5, когда я вступил в должность этим летом», — заявил глава Белого дома.

Отметим, что Байден занял должность президента США в 2021 году, одержав победу на президентских выборах 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на том же митинге во Флориде президент США Джо Байден оговорился, что рекордные темпы роста инфляции в стране вызваны конфликтом в Ираке. Он вскоре уточнил, что имел в виду ситуацию вокруг территории бывш. УССР. Также Байден вновь заявил, что его сын погиб в Ираке, однако тот скончался в 2015 году от онкологического заболевания в США.

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