Москва, 2 ноября, 2022, 06:38 — ИА Регнум. Один из кредиторов крупной фармацевтической компании «Биотэк», которая входит в бизнес-портфель бывшего сенатора от Пензенской области Бориса Шпигеля, обратился с банкротным иском. Претензии кредитора к ООО «Биотэк» арбитраж Москвы пока к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск от компании «Эллара» из Владимирской области, долг перед которой превышает 14,17 млн рублей, поступил в суд 31 октября 2022 года. Весной 2022 года суд удовлетворил иск о взыскании с «Биотэка» долга по договору поставки и неустойки.

Ранее о планах обратиться с банкротными исками заявили ещё два кредитора компании Шпигеля — ООО «Гротекс» и банк «Санкт-Петербург». Последний также намерен подать исковое заявление о несостоятельности актива группы — завода «Марбиофарм» (Марий Эл).

Компания «Биотэк» была исполнителем 13,6 тыс. госконтрактов на общую сумму порядка 100 млрд рублей. По итогам 2021 года ООО получило 1,6 млрд рублей убытка при выручке 13,2 млрд рублей. При этом относительно 2020 года наблюдался существенный спад выручки — с 32,3 млрд рублей.

Напомним, Шпигели стали фигурантами дела о взятке губернатору Белозерцеву в размере 20 млн рублей. Следствие считает, что она была внесена для общего покровительство фармкомпании и лоббирования госконтрактов для ОАО «Фармация» из дивизиона группы Шпигеля.

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