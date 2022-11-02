Москва, 2 ноября, 2022, 06:36 — ИА Регнум. Уход из России с закрытием всех магазинов в стране планирует американский бренд одежды GAP. Об этом 2 ноября сообщила консалтинговая компания CORE. XP (ex. CBRE), а также представители агентств недвижимости.

Дарья Драй ИА REGNUM Выбор одежды в магазине

Отмечается, что компания не собирается продавать свой бизнес в России, но при этом уходит из страны полностью. При этом у компании были проблемы с продажей товара ещё до начала российской спецоперации на территории б. УССР и до введения антироссийских санкций. Бренд GAP не был популярным в России, поэтому эксперты полагают, что в России вряд ли заметят уход компании.

В России у компании было 11 магазинов, из них десять в Москве и один в Санкт-Петербурге. Все магазины работают, однако в них, как уточнили сотрудники, продают остатки товаров. При этом ещё в июле у компании было 23 торговых точки, как разъяснил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин, магазины закрываются как только находится новый арендатор помещения.

При этом в головном офисе компании никак не комментируют уход с российского рынка, а также не разъясняют никаких вопросов, связанных с возможным увольнением персонала магазинов.