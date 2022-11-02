Вашингтон, 2 ноября, 2022, 06:28 — ИА Регнум. Сотрудники комитета по иностранным инвестициям в США, входящего в структуру министерства финансов, намерены проверить покупку предпринимателем Илоном Маском компании Twitter на возможное влияние на национальную безопасность предполагаемых иностранных инвесторов компании. Это следует из статьи, опубликованной 1 ноября в газете The Washington Post.

Daniel Oberhaus Илон Маск

По словам источников издания, сотрудники комитета в данный момент выясняют, обладают ли они достаточными юридическими полномочиями для начала расследования в связи с наличием у Маска связей с властями других государств и иностранными инвесторами. Обычно данный комитет занимается вопросами приобретения американских компаний иностранцами, а Маск является гражданином США.

The Washington Post «Поэтому неясно, могут ли [они] инициировать такую проверку, а эксперты по вопросам политики расходятся во мнении, будет ли такой шаг оправдан».

В публикации отмечается, что возможность такой проверки ранее, в частности, обсуждали сотрудники ФБР и администрации президента. Критичным для безопасности может восприниматься тот факт, что иностранные инвесторы, согласно условиям сделки, могут получить «конфиденциальную информацию о финансах Twitter, а также, возможно, о пользователях», принадлежащих компании социальной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, американский предприниматель Илон Маск, ставший новым владельцем Twitter, предложил ввести систему платной верификации учётных записей в социальной сети.

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