Хельсинки, , 06:23 — REGNUM Криминальная полиция Финляндии не располагает сведениями о попадании оружия, которое поставлялось Киеву финскими властями, в распоряжение преступных групп на территории ЕС, говорится в сообщении ведомства.

Флаг Финляндии Iago Laz

Речь идет о скандале, поводом для которого стали соответствующие утверждения инспектора финский полиции Кристера Альгрена. В ведомстве отметили, что слова полицейского не соответствуют действительности.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал о том, что ситуация с попаданием в руки преступников оружия, которое передавалось Финляндией Киеву финской стороной, должна избавить от иллюзий финских политиков и граждан.

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