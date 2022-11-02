Хельсинки, 2 ноября, 2022, 06:23 — ИА Регнум. Криминальная полиция Финляндии не располагает сведениями о попадании оружия, которое поставлялось Киеву финскими властями, в распоряжение преступных групп на территории ЕС, говорится в сообщении ведомства.

Iago Laz Флаг Финляндии

Речь идет о скандале, поводом для которого стали соответствующие утверждения инспектора финский полиции Кристера Альгрена. В ведомстве отметили, что слова полицейского не соответствуют действительности.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал о том, что ситуация с попаданием в руки преступников оружия, которое передавалось Финляндией Киеву финской стороной, должна избавить от иллюзий финских политиков и граждан.