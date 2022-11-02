Москва, , 06:19 — REGNUM Выход российских федеральных ретейлеров на рынки Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей пока является преждевременным, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Ярмарка Марина Каширская © ИА REGNUM

«Говорить о привлечении федеральных ретейлеров на территории пока рано. Да и в целом в этих регионах уже есть собственные сети и несетевая торговля. Там нет федеральных сетей, зато есть местные — и они обеспечивают население всем необходимым», — приводит слова министра РБК.

По словам Мантурова, пока в новых регионах России необходимо сделать упор на развитие ярмарок и оптовых рынков. При этом ведомство уже взаимодействует с властями на местах и направляет соответствующие рекомендации. Министр добавил, что в стратегии развития до 2025 года указаны меры по развитию сетевого рейтела, а также ярмарок и рынков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко призвала обеспечить интеграцию транспортных систем в новых российских регионах с федеральной. По ее словам, все виды транспорта в новых регионах должны быть интегрированы в транспортную систему России. Также Матвиенко заявила о необходимости обеспечить безопасность работы транспорта в этих регионах.